Mi diceva | Tu oggi muori Sono salva perché ho urlato Il racconto della ragazza aggredita poche ore prima dal presunto killer di Aurora Livoli

Camila, studentessa milanese, è stata aggredita poche ore prima del ritrovamento di Aurora Livoli, a pochi chilometri di distanza. La giovane ha raccontato di aver avuto un confronto con l’uomo sospettato dell’omicidio, riuscendo a salvarsi grazie a un grido di aiuto. Questo episodio si inserisce nel contesto delle indagini in corso, che mirano a chiarire i dettagli dell’accaduto e a identificare il responsabile.

È stata aggredita poche ore prima, a poche centinaia di metri di distanza. Camila, studentessa come Aurora Livoli, è l’ultima persona ad aver incrociato a Milano l’uomo oggi sospettato di aver ucciso la diciannovenne trovata morta la mattina del 29 dicembre in un cortile di via Paruta. «Stavo guardando il telefono, all’improvviso quell’uomo mi ha presa da dietro per il collo stringendomi fortissimo. Così forte che non riuscivo a respirare né a parlare. Mi chiedeva di dargli il telefono e i soldi e mi diceva di stare zitta. Avevo paura, quindi ho fatto quello che mi diceva e gli ho dato il cellulare, perché non avevo soldi con me», racconta così a La Repubblica la giovane. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: "Poteva uccidere anche me" Leggi anche: Aurora Livoli, oggi l’autopsia sul corpo della ragazza trovata morta a Milano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La ragazza aggredita poche ore prima dal presunto killer di Aurora Livoli: “Mi diceva sei morta”. «Mi diceva: “Tu oggi muori”. Sono salva perché ho urlato». Il racconto della ragazza aggredita poche ore prima dal presunto killer di Aurora Livoli - Camila racconta l'aggressione da parte di Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ora in carcere per quella violenza e indagato per il femminicidio di Aurora Livoli: «Mi ha presa da dietro per il coll ... open.online

Aurora Livoli, la prima vittima del killer: «Mi ha messo le mani al collo e mi ha detto “morirai”. Potevo essere io al suo posto» - «Mi diceva solo 'tu oggi muori, morirai' mentre cercava di trascinarmi in un luogo buio e isolato». msn.com

