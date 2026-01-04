Una segnalazione formale evidenzia l'importanza di rispettare il luogo dell'eccidio durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti. Si invita a prestare particolare attenzione alla presenza di mezzi nelle vicinanze, sottolineando la necessità di mantenere un atteggiamento rispettoso verso questa zona simbolo della memoria storica. La sensibilità e la cura devono accompagnare ogni intervento, per preservare la dignità e il valore del sito.

Una segnalazione formale, inviata a chi di competenza, riporta l’attenzione su un luogo simbolo della memoria storica. Rodolfo Carmagnini ha scritto alla società Alia e all’Anpi per denunciare quello che definisce "una mancanza di rispetto per un luogo che è stato dedicato alla memoria delle vittime di una strage nazista". La segnalazione riguarda via 29 Martiri, area pedonale che ricorda l’eccidio compiuto dai nazisti, e che, come precisa Carmagnini, "presenta un divieto di accesso dalla strada principale, via Cantagallo". Nonostante questo, secondo quanto riferito, il luogo verrebbe utilizzato dai mezzi del servizio di igiene urbana per effettuare manovre di inversione o altre operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzi dei rifiuti in manovra nel luogo dell’eccidio: "Rispetto per questa zona"

