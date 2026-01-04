Metropolitana nuove chiusure serali

Continuano i lavori di manutenzione della metropolitana, che comportano chiusure serali durante la settimana. Le operazioni in corso includono test sui nuovi treni in arrivo, il pre-esercizio dei veicoli già collaudati e interventi di manutenzione sull’armamento ferroviario. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti sui percorsi e le eventuali variazioni degli orari per pianificare gli spostamenti.

Proseguono i lavori di manutenzione della metropolitana, con conseguenti chiusure serali. Il piano della settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati e le attività di manutenzione all’armamento ferroviario.Quando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

