Meteo Livorno la Befana porta freddo e pioggia | temperature in calo Le previsioni

Le previsioni meteo per Livorno indicano un calo delle temperature e condizioni di pioggia, con possibili nevicate a bassa quota. Per la giornata della Befana, martedì 6 gennaio, si attendono condizioni meteorologiche sfavorevoli, con clima freddo e umido. È consigliabile pianificare di conseguenza e monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni meteo.

Freddo, pioggia e nevicate anche a bassa quota. Previsioni meteo decisamente negative, dunque, anche a Livorno, in vista della Befana, martedì 6 gennaio. Il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com infatti rileva in arrivo una nuova saccatura, colma di aria artica, che raggiungerà il.

