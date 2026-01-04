Meteo | La Befana porta freddo piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia

L’arrivo di un fronte freddo proveniente dal nord Europa apporterà condizioni di maltempo sull’Italia, con temperature in diminuzione, piogge e nevicate a quote medio-basse. In particolare, tra l’Epifania e i giorni successivi, il Centro-Sud sarà interessato da venti robusti e precipitazioni, alcune delle quali potrebbero coinvolgere anche le zone pianeggianti. La situazione meteorologica si manterrà stabile nel resto del Paese, con variabilità nelle regioni interessate.

"L’aria fredda in arrivo dal nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l’Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al Centro-Sud, forti venti, temperature in calo ma anche nevicate a quote medio-basse" – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia Leggi anche: Previsioni meteo, ancora freddo e maltempo sull’Italia: attese nuove piogge e nevicate Leggi anche: Il freddo artico porta le nevicate in Romagna. Le previsioni: "Neve anche in pianura" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Befana porta con sé la neve anche in pianura: le previsioni meteo per l'Epifania; Allerta Meteo, Gennaio 2026 inizia col botto: nuova ondata di GELO da domenica 4, poi il Ciclone della Befana porta tantissima NEVE in tutt’Italia!!!; Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: la Befana porta (forse) la neve in Toscana a bassa quota; Meteo Capodanno 2026, arriva il freddo vero: giù le temperature, poi maltempo fino alla Befana. Ecco le previsioni. Meteo | La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia - com: “Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all’8 gennaio, porterà maltempo al Centr ... modenatoday.it La Befana porta freddo e pioggia. Le previsioni per l’Epifania in provincia di Oristano - Se da tradizione la Befana porta dolci e carbone, quest’anno avrà anche un altro regalo per la provincia di Oristano e il resto d’Italia: maltempo e freddo, con giornate caratterizzate da pioggia ... linkoristano.it Ponte della Befana col freddo. Le regioni alle prese col maltempo (e la neve) - Temperature in picchiata e vento sono le prime conseguenze ... today.it

"Bufera della Befana in arrivo". Meteo Italia, Epifania al freddo e al gelo: neve anche a bassa quota - facebook.com facebook

Meteo #Roma: tanta pioggia in arrivo, attesi oltre 60 mm tra stasera e la Befana. Neve alle porte della Capitale, Lorenzo Pasqualini . x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.