Meteo in Liguria Epifania tra freddo e nuvole Mercoledì sereno | Previsioni

Le previsioni meteorologiche in Liguria indicano un’epifania caratterizzata da temperature basse e cielo nuvoloso. Mercoledì si prevede una giornata serena, mentre nei giorni successivi il clima rimarrà freddo, con possibili condizioni di cielo coperto. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni delle condizioni climatiche nella regione.

Liguria nella morsa del freddo. Le temperature sono destinate ad abbassarsi ulteriormente nei prossimi giorni. Per l’Epifania il cielo sarà nuvoloso. Il sole tornerà mercoledì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

