Meteo che tempo farà all' Epifania | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteorologiche per l'Epifania, aggiornate al 4 gennaio dalla Protezione Civile dell'Umbria, forniscono indicazioni sul tempo previsto per lunedì 5 e martedì 6 gennaio. Queste informazioni sono utili per pianificare eventuali spostamenti e attività all'aperto durante il ponte festivo. Di seguito, si riportano le previsioni dettagliate per conoscere le condizioni climatiche attese in quei giorni.

Che tempo farà per il ponte dell'Epifania. Ecco le previsioni meteo per lunedì 5 e martedì 6 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 gennaio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “una vasta area depressionaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meteo Epifania – Befana con maltempo e neve anche a quote medio-basse su parte d’Italia - Depressione sul medio Tirreno e afflusso di aria fredda: precipitazioni diffuse al Centro- centrometeoitaliano.it

Meteo: prima perturbazione del 2026, tornano maltempo e neve. Le previsioni dal 4 gennaio - Al via per l'Italia una fase meteo decisamente movimentate: tra domenica e l'Epifania due perturbazioni porteranno maltempo e neve. meteo.it

Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota - Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. meteo.it

Buongiorno da Agenzia #ANSA. Le previsioni del tempo per oggi https://meteo.ansa.it/ - facebook.com facebook

#Meteo #WeekEnd caratterizzato da condizioni di bel tempo al nord e moderato mal tempo al centro sud. Per le previsioni giornaliere realizzate dal Servizio Meteorologico dell' #AeronauticaMilitare visita il sito meteoam.it. @MinisteroDifesa @SM_Difesa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.