Meteo che tempo farà all' Epifania | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteorologiche per l'Epifania, aggiornate al 4 gennaio dalla Protezione Civile dell'Umbria, forniscono indicazioni sul tempo previsto per lunedì 5 e martedì 6 gennaio. Queste informazioni sono utili per pianificare eventuali spostamenti e attività all'aperto durante il ponte festivo. Di seguito, si riportano le previsioni dettagliate per conoscere le condizioni climatiche attese in quei giorni.

Che tempo farà per il ponte dell'Epifania. Ecco le previsioni meteo per lunedì 5 e martedì 6 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 gennaio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “una vasta area depressionaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

meteo tempo far224 epifaniaMeteo Epifania – Befana con maltempo e neve anche a quote medio-basse su parte d’Italia - Depressione sul medio Tirreno e afflusso di aria fredda: precipitazioni diffuse al Centro- centrometeoitaliano.it

meteo tempo far224 epifaniaMeteo: prima perturbazione del 2026, tornano maltempo e neve. Le previsioni dal 4 gennaio - Al via per l'Italia una fase meteo decisamente movimentate: tra domenica e l'Epifania due perturbazioni porteranno maltempo e neve. meteo.it

meteo tempo far224 epifaniaMeteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota - Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. meteo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.