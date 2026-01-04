Meteo Avellino | freddo artico in arrivo per l’Epifania

Previsioni meteo per Avellino: un’ondata di aria fredda di origine artica interesserà la regione dall’Epifania, portando un calo delle temperature e condizioni meteorologiche in peggioramento. Il maltempo, previsto fino a mercoledì, caratterizzerà i prossimi giorni, influenzando le attività e il clima della zona. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare con consapevolezza questa fase di freddo intenso.

Aria più fredda di matrice artica raggiungerà la Campania a partire dalla giornata dell’Epifania con un peggioramento generale delle condizioni del tempo che durerà fino alla giornata di mercoledì.Lunedì piogge intermittenti, maltempo all’EpifaniaSulla città di Avellino piogge intermittenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Meteo Avellino: freddo artico in arrivo per l’Epifania Leggi anche: Meteo, previsioni Capodanno 2026: freddo artico in arrivo sull’Italia Leggi anche: Irrompe il freddo dall'Artico, sarà un Capodanno sotto zero. Possibili bianche sorprese per l'Epifania La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Freddo artico su Avellino: Capodanno con clima stabile e poche precipitazioni; Inizio 2026 con freddo artico alle porte dell'Italia; Capodanno col freddo artico: temperature giù in tutta Italia; Sole e freddo artico, da venerdì pioggia: le previsioni per Capodanno a Salerno e provincia. Meteo – Attacco artico in arrivo nella prima parte della prossima settimana, con neve a quote basse! I dettagli - Prima parte della prossima settimana con freddo artico e maltempo. centrometeoitaliano.it

Meteo – Il freddo artico raggiunge l’Italia per Capodanno, con temperature in calo, ma poco maltempo: i dettagli - Tendenza verso un Capodanno freddo, ma poco instabile, con piogge relegate solo a settori circoscritti del Paese: i dettagli ... centrometeoitaliano.it

Meteo Capodanno 2026 ed Epifania, freddo artico e neve a inizio gennaio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo Capodanno 2026 ed Epifania, freddo artico e neve a inizio gennaio. tg24.sky.it

Scopri le previsioni meteo su Avellino Clicca per saperne di più - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.