Meta Catania travolgente | 6-3 al Genzano e finale di Supercoppa conquistata

La Covei Meta Catania Bricocity si aggiudica la finale di Supercoppa Italiana con un risultato di 6-3 contro l’Ecocity Genzano. Una partita caratterizzata da intensità e talento, con una prestazione convincente della squadra rossazzurra. La vittoria conferma l’ambizione del team e il suo stato di forma, aprendo la strada a nuove sfide e successi nel campionato nazionale.

Una notte rossazzurra, di quelle che profumano di trofei e ambizione. La Covei Meta Catania Bricocity stacca il pass per la finale di Supercoppa Italiana superando con autorità l'Ecocity Genzano per 6-3, al termine di una gara intensa, spettacolare e marchiata a fuoco dal talento di Turmena.

