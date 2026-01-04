Mercato Inter Frattesi verso la Turchia | contatti avviati con il Galatasaray

Davide Frattesi, attualmente in ritiro con l’Inter, è al centro di recenti sviluppi di mercato. Il centrocampista è stato contattato dal Galatasaray, che ha avviato i primi dialoghi per un possibile trasferimento in Turchia. La situazione è in fase di valutazione, mentre Frattesi continua ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile in vista delle prossime partite.

La vicenda di mercato che riguarda  Davide Frattesi  entra in una fase cruciale. Il centrocampista, regolarmente al lavoro con il gruppo ad  Appiano Gentile  in vista della sfida contro il Bologna, è diventato un obiettivo concreto del  Galatasaray, che nelle ultime ore ha avviato i primi contatti operativi per portarlo in  Süper Lig. La situazione: il Galatasaray muove i primi passi, Frattesi riflette. La proposta del club turco ha ormai assunto contorni concreti. Dalla serata di ieri i contatti con  Istanbul  si sono intensificati, con l’entourage del giocatore e l’ Inter  che hanno accelerato i dialoghi legati al futuro di Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

