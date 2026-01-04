Davide Frattesi, attualmente in ritiro con l’Inter, è al centro di recenti sviluppi di mercato. Il centrocampista è stato contattato dal Galatasaray, che ha avviato i primi dialoghi per un possibile trasferimento in Turchia. La situazione è in fase di valutazione, mentre Frattesi continua ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile in vista delle prossime partite.

La vicenda di mercato che riguarda Davide Frattesi entra in una fase cruciale. Il centrocampista, regolarmente al lavoro con il gruppo ad Appiano Gentile in vista della sfida contro il Bologna, è diventato un obiettivo concreto del Galatasaray, che nelle ultime ore ha avviato i primi contatti operativi per portarlo in Süper Lig. La situazione: il Galatasaray muove i primi passi, Frattesi riflette. La proposta del club turco ha ormai assunto contorni concreti. Dalla serata di ieri i contatti con Istanbul si sono intensificati, con l’entourage del giocatore e l’ Inter che hanno accelerato i dialoghi legati al futuro di Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, Frattesi verso la Turchia: contatti avviati con il Galatasaray

Leggi anche: Mercato Inter, Inter, Frattesi verso la Turchia: contatti avviati con il Galatasaray

Leggi anche: Lang–Galatasaray, contatti avviati: il Napoli riflette

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter, Frattesi verso il Fenerbahçe: ecco cosa manca. E Calhanoglu…; Muharemovic-Frattesi: l'Inter, la Juventus e il Bournemouth. Come stanno le cose; Frattesi alla Juve, la pista mercato si scalda: l’Inter apre alla nuova formula; Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni.

Frattesi verso la cessione: apertura al Galatasaray, ecco la formula | CM.IT - Frattesi dice sì al Galatasaray dopo aver rifiutato la corte dei rivali del Fenerbahce. calciomercato.it