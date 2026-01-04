Mentre Maduro e la moglie sono in carcere a Brooklyn la Cina chiede il suo immediato rilascio | cosa succederà ora
Dopo l’arresto di Nicolás Maduro a Brooklyn, la Cina ha richiesto il suo immediato rilascio. La vicenda, ancora in evoluzione, solleva questioni diplomatiche e politiche di rilievo. Resta da capire quali saranno le prossime mosse delle parti coinvolte e quali possibili sviluppi si potrebbero verificare a livello internazionale.
Nicolás Maduro, il presidente del Venezuela, si trova attualmente nel carcere federale di Brooklyn, il Metropolitan Detention Center, dopo essere stato catturato nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026 durante un’operazione militare americana. Insieme a lui è stata arrestata anche sua moglie Cilia Flores. L’operazione è stata ordinata dal presidente Donald Trump e condotta dalle forze speciali statunitensi, che hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale di Caracas intorno all’una di notte. Maduro e la moglie sono stati prelevati dalla loro camera da letto mentre dormivano e trasportati prima a Guantanamo, poi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta
