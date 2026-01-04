Meno Ue meno moralismo | l’Italia può farcela

Il libro di Emmanuele Massagli e Maurizio Sacconi analizza i motivi dei successi economici italiani, basati su valori come fiducia, famiglia e innovazione. Un approfondimento che invita a riflettere sul ruolo di questi elementi nel progresso del paese, suggerendo che, con una visione pragmatica e concreta, l’Italia può affrontare le sfide future senza ricorrere a politiche moralistiche o sovranazionali.

Nel libro di Emmanuele Massagli e Maurizio Sacconi l’analisi dei boom economici italiani, costruiti su fiducia, famiglia e innovazione. Condizioni che l’era dell’Intelligenza artificiale può rilanciare, a patto di mollare gli eccessi ideologici dell’Unione e la sua iperregolazione soffocante. A chi dubita che l’Italia possa esprimere vitalismo demografico e lavorativo, dobbiamo ricordare che nella sua storia più recente il nostro Paese ha conosciuto due stagioni di grande e diffuso dinamismo. Tra il 1947 e il 1964, il «miracolo italiano» coniugò boom demografico, straordinari livelli di sviluppo industriale e occupazionale, assenza (o quasi) di debito pubblico, grande forza della nostra moneta. 🔗 Leggi su Laverita.info

