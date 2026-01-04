Memorial Pantani, il momento simbolo del ‘Piano Estate’.

Il Memorial Pantani, simbolo del ‘Piano Estate’ del Primo circolo didattico di Cesenatico, rappresenta un’occasione per promuovere l’educazione motoria tra gli studenti. Attraverso due moduli da 30 ore, integrati nel programma nazionale ‘Scuola e Competenze 2021-2027’, la scuola favorisce il benessere, le relazioni e la crescita personale dei giovani, offrendo un’esperienza educativa significativa durante il periodo estivo.

Il ’ Piano Estate ’ del Primo circolo didattico di Cesenatico punta sull’ educazione motoria. La scuola ha attivato due moduli da 30 ore ciascuno, attivati nell’ambito del programma nazionale ’ Scuola e Competenze 2021-2027 ’, che hanno offerto agli alunni delle occasioni di benessere, relazione e crescita personale. Promossi dalla dirigente scolastica Lucia Santarsiero e condotti dal referente insegnante di educazione motoria Simone Monti, in qualità di docente esperto, con la collaborazione della tutor Barbara Gentile, entrambi i moduli si sono svolti nella palestra della nuova scuola elementare ’2 agosto 1849’ di viale Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

