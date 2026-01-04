Meloni sente Machado | Senza Maduro nuova speranza per il Venezuela

Giorgia Meloni ha avuto un incontro con María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace. La discussione ha riguardato la situazione politica in Venezuela e le possibili prospettive future, con particolare attenzione alla figura di Nicolás Maduro e alle opportunità di dialogo e cambiamento nel paese.

VENEZUELA, SCHLEIN SENTE TAJANI: "PREOCCUPAZIONE". M5S E AVS: "GOVERNO CONDANNI". PALAZZO CHIGI: "MELONI SEGUE LA SITUAZIONE"

