Meloni sente Machado | Cosa succede con l' uscita di scena di Maduro

La premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado per discutere delle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati alla situazione politica del paese e alle possibili evoluzioni future, con particolare attenzione agli sviluppi riguardanti l’uscita di scena di Maduro e le implicazioni per la regione.

La premier Giorgia Meloni ha sentito al telefono Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Nel corso della telefonata è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione venezuelana, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto. Lo ha riferito la Presidenza del Consiglio. Nelle scorse ore, parlando del Premio Nobel per la Pace, il presidente americano ha escluso una sua salita al potere: "La stimo, ma non ha abbastanza sostegno nel Paese per poterlo guidare".

