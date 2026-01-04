Meloni ospite di Abascal in spagna guida la Mini Il leader di Vox | Giorgia chica valiente

Il 4 gennaio 2026, a Spagna, Santiago Abascal ha condiviso un video con Giorgia Meloni alla guida di una Mini, definendola una “chica valiente” impegnata a cambiare il mondo. L’incontro tra i due leader, accompagnato da un’immagine sobria e rispettosa, riflette il rapporto di collaborazione tra Italia e Spagna nel contesto europeo. Un momento che evidenzia il ruolo attivo di Meloni nel panorama internazionale senza enfasi o sensazionalismi.

(Agenzia Vista) Spagna, 04 gennaio 2026 "Qui, come copilota di una 'chica valiente' che sta cambiando il mondo", così il leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, ha pubblicato sui social un breve video assieme alla presidente del Consiglio Meloni alla guida di una Mini. Ig Santi Abascal Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

