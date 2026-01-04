Meloni | Intervento legittimo Gasparri | Non piangiamo per un regime comunista

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha discusso telefonicamente con Maria Corina Machado delle possibilità di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Nel contesto delle recenti dichiarazioni, Meloni ha definito l’intervento come legittimo, mentre Gasparri ha commentato che non si dovrebbe piangere per un regime comunista. La conversazione si inserisce in un quadro di attenzione internazionale sulle evoluzioni politiche nel paese sudamericano.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Nel corso della telefonata, spiega una nota di palazzo Chigi, è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del paese latinoamericano, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto. La premier ha definito legittima l'azione degli Stati Uniti che ha portato all'arresto dell'ex Presidente Nicolàs Maduro. Secondo il presdel Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte è, invece, "un precedente gravissimo": "Il nostro Paese deve fare di tutto per affermare i valori dello Stato di diritto e del diritto internazionale sempre, senza doppi standard". 🔗 Leggi su Iltempo.it

