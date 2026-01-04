Meloni al telefono con Maria Corina Machado | Dopo Maduro c' è speranza per la popolazione del Venezuela

Il primo ministro Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado, esponente venezuelana dell’opposizione. L'incontro si inserisce nel contesto delle recenti tensioni internazionali e delle dichiarazioni ufficiali sul Venezuela, tra condanna e sostegno. La conversazione riflette l’attenzione dell’Italia verso la situazione nel paese e il desiderio di mantenere un dialogo aperto, con l’obiettivo di favorire una speranza di cambiamento per la popolazione venezuelana.

Dopo aver preso una posizione ufficiale a metà tra condanna e sostegno espressa nel giorno dell'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, oggi arrivano le telefonate. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha infatti avuto una conversazione telefonica con la premio Nobel e leader. 🔗 Leggi su Today.it

