Meloni al telefono con Maria Corina Machado | Dopo Maduro c' è speranza per la popolazione del Venezuela

Il primo ministro Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado, esponente venezuelana dell’opposizione. L'incontro si inserisce nel contesto delle recenti tensioni internazionali e delle dichiarazioni ufficiali sul Venezuela, tra condanna e sostegno. La conversazione riflette l’attenzione dell’Italia verso la situazione nel paese e il desiderio di mantenere un dialogo aperto, con l’obiettivo di favorire una speranza di cambiamento per la popolazione venezuelana.

Dopo aver preso una posizione ufficiale a metà tra condanna e sostegno espressa nel giorno dell'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, oggi arrivano le telefonate. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha infatti avuto una conversazione telefonica con la premio Nobel e leader. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Meloni al telefono con Maria Corina Machado: "Dopo Maduro c'è speranza per la popolazione del Venezuela" Leggi anche: Venezuela: Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Nobel Leggi anche: Il Venezuela dopo Maduro, i 3 scenari della transizione: patto garantito dagli Usa, regime militare o il colpo María Corina Machado Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, la voce dell’opposizione dopo la cattura di Maduro: 'Pronti a tornare per ricostruire il Paese'; Meloni sente Machado, senza Maduro nuova pagina per il Venezuela. Venezuela, conversazione telefonica del Presidente Meloni con Maria Corina Machado - com) Roma, 4 gennaio 2026 – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e ... mi-lorenteggio.com Venezuela, Meloni sente Machado "Uscita di scena di Maduro apre pagina speranza" - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. msn.com

Venezuela, Meloni chiama Machado: uscita Maduro speranza per il Paese - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado ... notizie.tiscali.it

Quando all’alba di sabato Giorgia Meloni ha riacceso il telefono a Bruxelles, consegnato per motivi di sicurezza, ha scoperto che nel frattempo a Roma era nata una maggioranza guidata dal leghista Claudio Borghi. Una sorpresa amara. Negli stessi minuti in - facebook.com facebook

Colloquio telefonico del Presidente @GiorgiaMeloni con il Presidente @ZelenskyyUa e altri leader x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.