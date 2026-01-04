Meloni a Madrid ospite di Abascal guida una Mini Minor d’epoca | l’orgoglio e l’amicizia per una chica valiente al volante del cambiamento video

Giorgia Meloni si trova a Madrid per celebrare l’inizio del nuovo anno, incontrando Santiago Abascal, leader di Vox. Durante la visita, è stata condivisa sui social un’immagine significativa: Meloni al volante di una Mini Minor d’epoca, simbolo di amicizia e rispetto tra le parti. L’occasione riflette i rapporti consolidati tra Italia e Spagna, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra alleati europei.

Trasferta a Madrid per la premier Giorgia Meloni per festeggiare il nuovo anno. Il leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, partito alleato in Ue di FdI, ha pubblicato sui social un breve video assieme alla presidente del Consiglio italiana alla guida di una Mini minor d'epoca. « È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l'Italia e il mondo », scrive sui social Abascal, postando le immagini del giro in auto. E poi quelle della visita della premier italiana a casa sua. Negli scatti la Meloni siede a tavola, tenendo in braccio il figlio piccolo di Abascal, Hernan.

