Meldola ‘Città dei Presepi’ iniziative anche per la befana

Fino all’1 febbraio, Meldola si presenta come la ‘Città dei Presepi’, offrendo diverse iniziative tra presepi animati, scenografici e viventi nelle chiese e nel centro storico. L’evento è promosso dalla collaborazione tra Comunità Cristiano Cattolica Meldolese, Comune, Pro loco, Camera di Commercio e altre associazioni, coinvolgendo anche le località di Castelnuovo e Ricò. Un’occasione per scoprire tradizioni e spiritualità nel periodo natalizio.

Fino all’1 febbraio Meldola sarà la ‘ Città dei Presepi ’. Presepi animati, scenografici e viventi nelle chiese e nel centro storico fino a Castelnuovo e a Ricò, grazie alla collaborazione tra Comunità Cristiano Cattolica Meldolese, Comune, Pro loco, Camera di Commercio, Visit Romagna e numerose associazioni. Il giorno dell’ Epifania, dalle 15 alle 17.30 vi sarà la 31ª edizione del Presepe Vivente con l’arrivo dei Re Magi. La rappresentazione nasce dalla collaborazione delle associazioni del mondo cattolico (Agesci, Masci, Azione Cattolica, Caritas) con Avis, Pro loco e Comune, col supporto di Nonno Banter57, azienda agricola Cà Melia, Coro Città di Meldola, Croce Verde Bidente, Gruppo di Vitignano e le signore della Comunità islamica, che offriranno il tè marocchino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meldola ‘Città dei Presepi’, iniziative anche per la befana Leggi anche: La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola Leggi anche: Arriva la Befana nel borgo dei presepi: Lustignano in festa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "Una bella iniziativa di socialità": a Meldola sette chilometri di passeggiata contro il fumo - In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, si è svolta a Meldola una passeggiata di 7 chilometri, con partenza dalla Casa della Comunità fino alle prime colline meldolesi, nei pressi della ... forlitoday.it Iniziative anche nei paesi. Film a Modigliana e Meldola - Il programma delle iniziative del Comune di Modigliana per la celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’ prevede due iniziative. ilrestodelcarlino.it Meldola, prodotti tipici e tante iniziative per queste festività - Domenica ‘Natale in Romagna’, evento all’insegna dei prodotti tipici locali. ilrestodelcarlino.it Meldola si conferma “Città dei Presepi”: successo di pubblico per l’opera monumentale di Davide Santandrea x.com Meldola si conferma “Città dei Presepi”: successo di pubblico per l’opera monumentale di Davide Santandrea - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.