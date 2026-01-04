Medici di famiglia e pediatri messi in mora dalla Regione | scatta lo stato di agitazione

La Regione ha avviato procedure di messa in mora per medici di famiglia e pediatri, con il recupero di oltre 23 milioni di euro, nonostante crediti di 30 milioni a loro favore. Questa decisione ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione tra i professionisti, evidenziando tensioni e preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sui rapporti tra enti pubblici e sanitari.

“La pubblicazione, il 31 dicembre, della direttiva regionale, che mette in mora i medici e avvia il recupero di oltre 23 milioni di euro – nonostante i 30 milioni di crediti loro spettanti – rappresenta un atto che supera ogni limite accettabile”. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Medici di famiglia messi in mora dalla Regione Puglia: "Chiesti 23 milioni di euro, atteggiamento antisindacale" Leggi anche: Perugia, stato di agitazione dei farmacisti: "Serve adeguamento retributivo". Scatta lo sciopero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Medici di famiglia e pediatri messi in mora dalla Regione: scatta lo stato di agitazione; Medici di famiglia messi in mora dalla Regione Puglia: Chiesti 23 milioni di euro, atteggiamento antisindacale; Medici di famiglia messi in mora dalla Regione Puglia | Chiesti 23 milioni di euro atteggiamento antisindacale. La Regione chiede indietro a medici di famiglia e pediatri oltre 31 milioni - Tutto parte da alcune quote erogate ai medici dal 2016 al 2024, in seguito all'aggiornamento delle somme percepite dai sanitari per ogni si ... rainews.it

Pensioni medici di famiglia e pediatri. Via libera alla norma per lavorare fino a 72 anni - Le condizioni per accedere al pensionamento a 72 anni sono l’assenza di personale medico convenzionato ... quotidianosanita.it

Convenzioni medici di famiglia e pediatri. Fimmg e Fimp alla vigilia della riunione con Sisac: “I nostri criteri per proseguire le trattative” - I sindacati scrivono alla Sisac e mettono nero su bianco i punti di distanza sulla trattativa per il rinnovo: eccessiva invasività del Distretto, percorsi disciplinari più simili a corti marziali e, ... quotidianosanita.it

Il presidente dei medici di famiglia della Capitale: «Antipiretici e antinfiammatori vanno bene, non esagerate con le coperte: il corpo deve abbassare la temperatura» - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.