Medei | dobbiamo ancora crescere molto Bottolo | ripartiamo da grinta e carattere

Medei sottolinea che c’è ancora margine di crescita, mentre Bottolo evidenzia l’importanza di ripartire con grinta e carattere. In queste partite, come osserva il coach, ci manca sempre qualcosa: un elemento che possa fare la differenza. La strada verso il miglioramento richiede costanza e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future con fiducia e determinazione.

"In questo tipo di partite ci manca sempre qualcosa" afferma a fine gara coach Medei e siamo pienamente d’accordo. Nel remake della finale Scudetto, l’Itas Trentino vendica il 3-1 d’andata e Civitanova subisce la seconda sconfitta con questo punteggio nel giro di pochi giorni, sempre a casa di una big e sempre ritrovandosi costretta a recuperare. "Nella prima parte della gara – prosegue il tecnico biancorosso – la squadra non si è sicuramente espressa bene, mentre successivamente, nel terzo e nel quarto, ha giocato con l’atteggiamento giusto, quello che dovremmo avere sempre. Si tratta di un problema che dobbiamo assolutamente risolvere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trento-Civitanova 3-1, Medei: “In questo tipo di partite ci manca sempre qualcosa”.

