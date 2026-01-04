Medei | dobbiamo ancora crescere molto Bottolo | ripartiamo da grinta e carattere
Medei sottolinea che c’è ancora margine di crescita, mentre Bottolo evidenzia l’importanza di ripartire con grinta e carattere. In queste partite, come osserva il coach, ci manca sempre qualcosa: un elemento che possa fare la differenza. La strada verso il miglioramento richiede costanza e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future con fiducia e determinazione.
"In questo tipo di partite ci manca sempre qualcosa" afferma a fine gara coach Medei e siamo pienamente d’accordo. Nel remake della finale Scudetto, l’Itas Trentino vendica il 3-1 d’andata e Civitanova subisce la seconda sconfitta con questo punteggio nel giro di pochi giorni, sempre a casa di una big e sempre ritrovandosi costretta a recuperare. "Nella prima parte della gara – prosegue il tecnico biancorosso – la squadra non si è sicuramente espressa bene, mentre successivamente, nel terzo e nel quarto, ha giocato con l’atteggiamento giusto, quello che dovremmo avere sempre. Si tratta di un problema che dobbiamo assolutamente risolvere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il tecnico grigiorosso invita alla prudenza: "Ricordiamoci da dove veniamo». Nicola vola basso: "Dobbiamo ancora crescere»
Leggi anche: Fiorentina, Pioli: “Feroci e determinati, ma dobbiamo crescere ancora”. I complimenti di Commisso
Trento-Civitanova 3-1, Medei: “In questo tipo di partite ci manca sempre qualcosa”.
Medei: dobbiamo ancora crescere molto. Bottolo: ripartiamo da grinta e carattere - "In questo tipo di partite ci manca sempre qualcosa" afferma a fine gara coach Medei e siamo pienamente d’accordo. msn.com
«Lube, ti voglio molto in alto». Coach Medei traccia il bilancio della prima parte di stagione in casa Civitanova - CIVITANOVA Coach Giampaolo Medei ha fatto il punto della situazione in casa Lube, tracciando un bilancio della prima fase della stagione. corriereadriatico.it
Pallavolo SL - Medei: "Bisogna fare di più. Tutti devono fare di più dall'inizio" x.com
Il sestetto di Medei va sul 2-0 (rimontando il secondo set), Piacenza accorcia sul 2-1 ma i cucinieri chiudono la pratica al quarto. Loeppky MVP, 21 punti per Nikolov LUBE Volley #VallesinaTV #Pallavolo #Volley #Lube - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.