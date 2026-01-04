McKennie al top | Risolve sempre i problemi in qualsiasi ruolo Sarebbe il caso di intervenire sul contratto in scadenza La pagella di Tuttosport

Weston McKennie si conferma un elemento versatile e affidabile per la Juventus, capace di adattarsi a diversi ruoli e risolvere situazioni complesse. La sua prestazione contro il Lecce ha ricevuto un voto di 7, evidenziando il suo contributo costante. Tuttavia, il contratto in scadenza solleva questioni sul futuro del giocatore e sul mercato bianconero, rendendo questa fase di trattative importante per la società.

McKennie al top, leader totale anche in Juve Lecce: voto 7 per il jolly di Spalletti, ma il contratto in scadenza agita il mercato. Serve la firma. In una serata in chiaroscuro per la Juventus, segnata dal mezzo passo falso interno contro il Lecce, c’è una certezza che brilla più di tutte nel cielo di Torino. Si chiama  Weston McKennie, l’uomo ovunque, il jolly instancabile che  risolve sempre i problemi  tattici e caratteriali della squadra. La prestazione offerta contro i salentini è l’ennesima riprova del suo valore imprescindibile per lo scacchiere di Luciano Spalletti.  Tuttosport, nell’edizione odierna, lo incorona come migliore in campo tra i bianconeri, assegnandogli un  voto 7  pieno e meritato, frutto non solo del gol del momentaneo pareggio ma di una dedizione alla causa che ha pochi eguali in rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

