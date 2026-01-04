McFarlane si gode lo scontro con il Manchester City dopo l’inizio ‘turbinoso’ in casa del Chelsea

Calum McFarlane, capo ad interim del Chelsea, ha descritto le ultime 24 ore come una vera e propria “tempesta” dopo la sua nomina come successore temporaneo di Enzo Maresca. Dopo un inizio difficile contro il Manchester City, l’allenatore si prepara a affrontare la sfida successiva con un approccio concreto e senza enfasi, cercando di guidare la squadra verso risultati positivi in un periodo di transizione.

Breaking: Il capo ad interim del Chelsea, Calum McFarlane, ha detto che è stata una “tempesta” 24 ore da quando è stato nominato successore temporaneo di Enzo Maresca. Maresca ha lasciato l’incarico di allenatore dei Blues il giorno di Capodanno dopo una serie di scarsi risultati, oltre alla rottura dei rapporti con le gerarchie del club. In vista della trasferta di domenica contro il Manchester City, è stato confermato che il tecnico Under 21 McFarlane avrebbe guidato la partita. La partenza di Maresca è arrivata dopo il pareggio per 2-2 contro il Bournemouth, che ha visto il Chelsea perdere ancora più punti dalla posizione di vittoria, lasciandolo quinto in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

