Mazzoni nuova assessora | Pronta ad affrontare le sfide

Roberta Mazzoni è stata nominata assessora con deleghe alle Politiche per la salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e politiche per la famiglia a partire dal primo gennaio. La sua nomina segna un nuovo passo nell’amministrazione locale, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate a questi settori e promuovere iniziative a favore della comunità.

Roberta Mazzoni, dal primo gennaio è la nuova assessora con deleghe a Politiche per la salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e politiche per la famiglia. Ha assunto l'incarico, già annunciato dal sindaco Alessandro Barattoni a giugno scorso durante la presentazione della sua Giunta, dopo essere andata in pensione il 31 dicembre dall'Ausl Romagna dove ricopriva l'incarico di direttore del Distretto socio-sanitario di Ravenna Cervia e Russi. In attesa del suo arrivo le deleghe le aveva assunte il sindaco Barattoni che mantiene il Porto, il Pnrr, le grandi infrastrutture e lo sport.

