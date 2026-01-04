Maxi donazione di alimenti Azienda che chiede anonimato ha regalato 400 chili di latticini

Un’azienda locale ha donato 400 chili di latticini all’Emporio Solidale di Grosseto, in un gesto di solidarietà. La donazione, effettuata in forma anonima, rafforza l’impegno della comunità nel sostegno alle persone in difficoltà. Alla consegna hanno partecipato il presidente di Grosseto Città Solidale, Pietro Mondì, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Carla Minacci, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e privati.

GROSSETO L' Emporio Solidale, insieme al presidente dell'associazione Grosseto Città Solidale, Pietro Mondì, al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all'assessore al Sociale, Carla Minacci, ha ricevuto un importante gesto di solidarietà da parte di un'azienda locale che ha voluto restare anonima. L'impresa ha infatti donato un totale di 408 kg di prodotti caseari – di cui 175 kg di ricotta e 233 kg di formaggi – destinati alle persone meno abbienti che si rivolgono quotidianamente all'associazione. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale, Carla Minacci, hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni: "Attraverso l'assessorato al Sociale, sosteniamo chi ogni giorno lavora per i più fragili.

