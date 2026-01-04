Matteo Arnaldi entra in tabellone a Brisbane senza giocare l’ultimo turno di qualificazione Forfait di Fonseca

Matteo Arnaldi si è qualificato direttamente al tabellone principale dell’ATP 250 di Brisbane, saltando l’ultimo turno di qualificazione a causa del forfait di Fonseca. L’ingresso nel torneo australiano rappresenta un’importante occasione per il giovane tennista italiano, che si prepara a confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori prima degli Australian Open. La partecipazione a Brisbane apre nuove opportunità di crescita e visibilità nel circuito internazionale.

Arriva una notizia importante dall'Australia. Matteo Arnaldi è infatti entrato ufficialmente nel tabellone principale dell' ATP 250 di Brisbane, Torneo che precede il primo Grande Slam della stagione: gli Australian Open. L'ingresso dell'azzurro è stato determinato dal forfait di Joao Fonseca, fuori per un fastidio di natura fisica. Ma cosa è successo nello specifico? Teoricamente il tennista italiano avrebbe dovuto disputare l'ultimo turno di qualificazione, vedendosela contro il padrone di casa Rinky Hijikata. Il brasiliano invece aveva in programma ai sedicesimi una sfida contro lo statunitense Reilly Opelka, salvo poi essere sostituito dal già qualificato Dane Sweeny dopo aver accusato un problema alla parte bassa della schiena.

