Mathieu van der Poel vince e rivela | Ho forato due volte stava diventando una pista di pattinaggio

Mathieu van der Poel si è confermato protagonista nel ciclocross di Zonhoven, vincendo la gara nonostante due forature. Sin dalle prime fasi, ha preso il comando, mostrando grande determinazione e abilità. Con questa vittoria, si aggiudica il nono successo stagionale, consolidando la sua posizione di leader nel circuito di Coppa del Mondo. La gara si è svolta su un percorso difficile e scivoloso, che ha messo alla prova le capacità dei partecipanti.

