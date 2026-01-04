Masì non mollare! Stiamo arrivando Strage di Monreale | ripresa la folle corsa di vittime e killer
L'articolo ripercorre i momenti salienti della tragica vicenda di Monreale, con particolare attenzione alla corsa disperata di vittime e colpevoli. Attraverso le testimonianze e le frasi registrate, si evidenzia la tensione e la drammaticità dell'evento, offrendo un quadro chiaro e sobrio di quanto accaduto, nel rispetto della delicatezza della vicenda.
«Masì non mollare! Non mollare Masì. stiamo arrivando». «A viristi ca a chiuivu già.». Due frasi spezzate, pronunciate a distanza di pochi secondi. Voci che appartengono ai feriti e a chi aveva appena partecipato alla strage. Vittime e assassini che, subito dopo l’inferno di piombo, percorrono insieme la stessa strada. E mentre qualcuno lotta per restare in vita, altri, poco dopo, proseguiranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
