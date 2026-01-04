Recentemente, in Danimarca, si sono intensificate le tensioni tra i cittadini e la monarchia riguardo allo stipendio del Principe Joachim, fratello minore del Re Frederik e cognato della Regina Mary Donaldson. La questione ha suscitato discussioni pubbliche sulla trasparenza e il ruolo della famiglia reale, evidenziando come anche le istituzioni più consolidate possano affrontare momenti di critica e rivolta popolare.

Anche la monarchia danese è alle prese con un parente scomodo. Da qualche settimana c’è rabbia tra i sudditi per lo stipendio del Principe Joachim, il fratello minore di Re Frederik e dunque cognato della Regina Mary Donaldson. Sebbene Joachim non svolga regolarmente incarichi ufficiali per la Casa Reale, sia lui che sua moglie, Marie Cavallier, fanno saltuariamente delle apparizioni come membri della famiglia reale. Impegni per i quali i danesi non sono più disposti a pagare. Almeno, non a questo prezzo così elevato. Mary di Danimarca, rabbia dei sudditi per lo stipendio del cognato. Stando a quanto emerso grazie al quotidiano Se oh Hør, il Principe Joachim – il figlio più piccolo della Regina Margherita di Danimarca – vive negli Stati Uniti con la sua famiglia e riceve mezzo milione di euro all’anno, pur non ricoprendo un ruolo ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary e Frederik di Danimarca, sudditi in rivolta per lo stipendio del Principe Joachim

Leggi anche: Christian di Danimarca, figlio di re Frederik e della regina Mary, compie vent'anni in volo su un F-16. Ecco i video e le foto su Amica.it

Leggi anche: Re Carlo, svelato lo “stipendio” di Andrea: quanto guadagnerà l’ex Principe

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Frederik e Mary di Danimarca, la visita delle Faroe è tutta un’avventura… romantica - Nell'area naturale di Vágseiði, i sovrani danesi, in visita ufficiale nell'arcipelago nordico, si sono regalati un'insolita avventura: si sono lanciati con la zip line su una ... oggi.it

Mary di Danimarca, gli scatti inediti della crociera alle Isole Faroe - Una visita decisamente importante, considerando come sia la prima da quando lui è salito al trono ... dilei.it

Mary di Danimarca in crociera con il marito Federico, il look è senza tempo - Mary e Federico di Danimarca sono impegnati nella crociera estiva che li porterà a visitare diversi luoghi chiave del loro regno e a conoscere alcuni dei loro sudditi. dilei.it

Film del Giorno: "Charlie Says" (USA, 2018) di Mary Harron - facebook.com facebook