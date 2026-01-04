Marty Supreme | ecco il film sul diabolico ping pong con Timothée Chalamet

Marty Supreme, il nuovo film del regista Josh Safdie, vede protagonista Timothée Chalamet in una storia che ruota attorno al mondo del ping pong. Per gli appassionati di questo sport o semplicemente curiosi, l’uscita in Italia rappresenta un’occasione per scoprire una narrazione che combina tensione e profondità. Un’opportunità per approfondire un universo spesso sottovalutato, raccontato con attenzione e sensibilità.

Per quanti di noi hanno amato e praticato il ping pong o per meglio chiamarlo il tennis da tavolo, l’imminente uscita in Italia del film Marty Supreme del regista americano Josh Safdie sarà di certo un avvenimento che dire emozionante è dire niente. Succede difatti che mai un qualche momento di una partita di tennistavolo sia stato mostrato di recente in tv o da qualche altra parte, o semplicemente commentata su un giornale a larga diffusione. Sappiamo a memoria i nomi dei grandi tennisti di ogni tempo, io non ho la più pallida idea di chi sia attualmente il campione del mondo di tennistavolo: credo sia un cinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

