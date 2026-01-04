Martedì il Progresso di Castel Maggiore affronta in trasferta la Pro Sesto, segnando l’inizio del 2026 con un match importante. Dopo un buon finale di 2025 con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, la squadra di Mattia Graffiedi si prepara a una sfida impegnativa contro una formazione di livello. L’incontro, in programma alle 14:30, rappresenta un primo passo nel nuovo anno calcistico.

Inizierà con due giorni di ritardo il ritorno del Progresso di Mattia Graffiedi. Il team di Castel Maggiore, che ha chiuso il 2025 con il fantastico ruolino di quattro vittorie nelle ultime cinque partite, darà il via al 2026 con la difficile trasferta in programma martedì, alle 14,30, sul campo della Pro Sesto. Il posticipo è stato richiesto dalla società lombarda che, dopo aver ottenuto l’ok da parte dei rossoblù, ha incassato il definitivo benestare della Lega Nazionale Dilettanti. Come anticipato, capitan Cestaro e compagni si sono presentati al giro di boa in una forma strepitosa. Nell’ultimo turno, la band di Graffiedi è riuscita ad aggiudicarsi il derby con il Sasso Marconi e, grazie a quel successo, è riuscita a tirarsi fuori per la prima volta dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Martedì il posticipo. Il Progresso sfiderà la Pro Sesto

