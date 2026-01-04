Marotta conferma l'interesse su Cancelo | Opportunità che valutiamo Cosa manca per il ritorno all'Inter

Marotta ha confermato l'interesse dell'Inter per João Cancelo, definendolo un'opportunità da valutare. Il club sta monitorando la possibilità di un ritorno del calciatore nel mercato invernale, per rafforzare la fascia destra dopo l’infortunio di Dumfries. Sebbene ci siano ancora alcuni aspetti da definire, Cancelo rappresenta una soluzione compatibile con le caratteristiche richieste dal modulo e dall’organico nerazzurro.

Marotta conferma le voci dei contatti tra Inter e Cancelo, "giocatore dalle caratteristiche giuste e all'altezza degli altri in rosa" che si vuole cercare nel mercato invernale per colmare il buco a destra creatosi per l'infortunio di Dumfries. Il presidente nerazzurro apre anche ad eventuali scambi (Acerbi e de Vrij, vecchi scudieri del Demone Inzaghi), ma c'è un problema: il Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

