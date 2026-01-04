Marotta a DAZN | Cancelo è una grande opportunità per quanto riguarda Frattesi invece…

Marotta, nel corso di un’intervista a DAZN, ha commentato le prospettive di mercato dell’Inter. Il dirigente ha sottolineato che Cancelo rappresenta una grande opportunità per la rosa, mentre per quanto riguarda Frattesi, la situazione richiede ancora valutazioni. Prima della sfida contro il Bologna, il presidente ha precisato che il mercato di gennaio non presenta urgenze particolari, mantenendo un approccio prudente e mirato alle necessità della squadra.

Inter News 24 Marotta a DAZN, il presidente dell’Inter fa il punto prima del Bologna: mercato di gennaio senza urgenze, situazione Cancelo e Frattesi. Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter Bologna, Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulle principali tematiche di mercato e sulle strategie del club in vista della seconda parte della stagione. Un intervento chiaro, che ha toccato diversi nomi caldi accostati all’Inter nelle ultime settimane. Il primo passaggio riguarda João Cancelo, terzino portoghese accostato ai nerazzurri come possibile rinforzo sulla fascia destra, soprattutto alla luce dell’infortunio di Denzel Dumfries, esterno olandese fermo ai box. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a DAZN: «Cancelo è una grande opportunità, per quanto riguarda Frattesi invece…» Leggi anche: Calhanoglu Inter, problemi a centrocampo per i nerazzurri? Il turco è in difficoltà mentre per quanto riguarda Frattesi in uscita? Leggi anche: Fabregas a Dazn: «Oggi una grande opportunità per Nico Paz, ecco cosa ho detto a Maicon poco fa» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Marotta: "Cancelo, Frattesi, Asllani: dico tutto. Va sistemata la corsia destra, valuteremo anche uno scambio" - Primo impegno di questo 2026 per l’Inter, attesa al varco dal Bologna che tanti sgambetti ha compiuto ai nerazzurri negli anni recenti, anche pesanti. msn.com

Marotta: "Cancelo? E' un'opportunità che approfondiremo" - Il presidente nerazzurro: "Per Frattesi nessuna offerta, se Asllani non resta a Torino troveremo un'altra sistemazione" ... msn.com

Inter, Marotta: "Champions a noi e scudetto agli altri? No, firmerei per vincere entrambi" - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Genoa: “Il confronto con la squadra dopo la sconfitta con la Juve? tuttomercatoweb.com

Marotta a DAZN: «2025 Sono contento. Il Napoli è il favorito, non voglio entrare in polemica con Conte. Ce la giocheremo fino in fondo. Frattesi Chiarisco questo» x.com

Marotta a DAZN: «2025 Sono contento. Il Napoli è il favorito, non voglio entrare in polemica con Conte. Ce la giocheremo fino in fondo. Frattesi Chiarisco questo» - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.