Maresca ha rifiutato 15 milioni dal Chelsea dopo l'addio | perché non ha voluto la buonuscita

Dopo l’addio al Chelsea, Maresca ha deciso di rinunciare a un’offerta di 15 milioni di euro, preferendo lasciare il club senza ricevere alcun risarcimento. Questa scelta riflette la volontà di terminare il rapporto senza negoziazioni o controversie, dimostrando un approccio professionale e sobrio. La decisione di Maresca evidenzia l'importanza di mettere i valori e la coerenza personale davanti a possibili vantaggi economici.

Maresca ha lasciato il Chelsea senza ricevere nessun tipo di risarcimento: ha preferito non discutere i termini del suo contratto per andarsene subito.

Una rottura totale con il Chelsea: Maresca ha rinunciato ad oltre 16 milioni pur di dimettersi - L'uscita di scena di Enzo Maresca dal Chelsea ha letteralmente sconvolto il mondo del calcio, seppur in seguito a una serie di discordanze con la. tuttomercatoweb.com

Maresca sarà felice del divorzio col Chelsea: ci sono il City e l’ombra di Mendes sul suo cambio di atteggiamento - L'addio di Maresca al Chelsea: una sola vittoria nelle ultime sette partite. ilnapolista.it

Chelsea, Liam Rosenior in pole per il post Maresca: buona scelta o grande rischio https://www.calciostyle.it/calciomercato/__trashed-103fsp_sid=1842629 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

