Marelli | L’espulsione di Noslin è severa giusto sanzionare col rosso Mazzocchi e Marusic

Durante la partita tra Lazio e Napoli, si sono verificati tre cartellini rossi e diversi momenti di tensione. Noslin, attaccante della Lazio, è stato espulso per doppia ammonizione, mentre Mazzocchi e Marusic sono stati sanzionati con il cartellino rosso. Marelli ha commentato che l’espulsione di Noslin è stata severa, e che le decisioni di espellere Mazzocchi e Marusic sono state corrette.

Ben tre espulsioni e momenti di tensione durante Lazio-Napoli, prima è stato espulso Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, per doppia ammonizione. Il giocatore biancoceleste al minuto 80 è stato ammonito per la seconda volte per fallo su Buongiorno. Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn ha commentato: . «Seconda ammonizione severa, Noslin non ha affondato il colpo, non era step on foot. Si poteva evitare e punire semplicemente con un richiamo verbale. Secondo giallo molto severo». Poi sul finale all’86esimo sono stati espulsi Pasquale Mazzocchi del Napoli ed Adam Marusic della Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marelli: «L’espulsione di Noslin è severa, giusto sanzionare col rosso Mazzocchi e Marusic» Leggi anche: Parma-Lazio, proteste per l’espulsione di Zaccagni. Marelli: «Rosso eccessivo, sarebbe stato corretto il giallo per imprudenza Leggi anche: Lazio-Napoli finisce con 3 espulsi: rissa tra Marusic e Mazzocchi, Massa li butta fuori entrambi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Parma-#Lazio, proteste per l’espulsione di #Zaccagni. #Marelli: «Rosso eccessivo, sarebbe stato corretto il giallo per imprudenza Il moviolista è certo: «È un intervento rischioso, ma manca il contatto pieno con la pianta del piede» https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.