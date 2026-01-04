Un incidente stradale si è verificato ad Airola, coinvolgendo un infermiere di 50 anni mentre si recava al lavoro. L’uomo ha cercato di evitare un frontale, ma la manovra disperata ha causato il ribaltamento dell’auto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le autorità per i primi accertamenti. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori indagini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura ad Airola per un infermiere di 50 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro. L’uomo ha perso il controllo della propria auto dopo che un’altra vettura avrebbe invaso improvvisamente la carreggiata procedendo a velocità sostenuta. Per evitare l’impatto, il 50enne ha effettuato un controsterzo che ha provocato il ribaltamento del mezzo. Nonostante la dinamica dell’incidente, l’infermiere non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manovra disperata per evitare un frontale: infermiere 50enne si ribalta mentre va al lavoro

Leggi anche: Muore mentre va al lavoro nello scontro frontale con un'autobus Atv

Leggi anche: Incidente a Milano, bus Atm esce di strada e si ribalta (per evitare frontale con un'auto pirata)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra, più tasse sulla borsa per evitare la batosta sulle cedole delle holding - La Tobin Tax salirà forse già dal 2026 allo 0,4% per evitare la doppia tassazione sui dividendi. milanofinanza.it

, La donna che l'ha soccorsa: "Imparate la manovra di Heimlich" Una bambina che rischia di soffocare con una caramella gommosa mentre è al cinema, e una do - facebook.com facebook