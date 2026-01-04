Manovra disperata per evitare un frontale auto si ribalta | paura per un infermiere

Un'auto si ribalta a Airola mentre un infermiere di 50 anni cercava di evitare un frontale, suscitando preoccupazione. L’incidente si è verificato durante il tragitto verso il lavoro, creando momenti di tensione e apprensione tra i residenti. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora al vaglio delle autorità, che hanno avviato le verifiche del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura ad Airola per un infermiere di 50 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro. L’uomo ha perso il controllo della propria auto dopo che un’altra vettura avrebbe invaso improvvisamente la carreggiata procedendo a velocità sostenuta. Per evitare l’impatto, il 50enne ha effettuato un controsterzo che ha provocato il ribaltamento del mezzo. Nonostante la dinamica dell’incidente, l’infermiere non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manovra disperata per evitare un frontale, auto si ribalta: paura per un infermiere Leggi anche: Manovra disperata per evitare un frontale: infermiere 50enne si ribalta mentre va al lavoro Leggi anche: Incidente a Milano, bus Atm esce di strada e si ribalta (per evitare frontale con un'auto pirata) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra, più tasse sulla borsa per evitare la batosta sulle cedole delle holding - La Tobin Tax salirà forse già dal 2026 allo 0,4% per evitare la doppia tassazione sui dividendi. milanofinanza.it , La donna che l'ha soccorsa: "Imparate la manovra di Heimlich" Una bambina che rischia di soffocare con una caramella gommosa mentre è al cinema, e una do - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.