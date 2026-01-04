Manifestazione in piazza per l' attacco in Venezuela | La democrazia non si impone con la forza

Da cesenatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In risposta all’attacco militare del governo Trump contro il Venezuela, Stop Rearm Europe Cesena organizza una manifestazione in piazza. L’evento sottolinea l’importanza del rispetto delle scelte democratiche e condanna ogni forma di imposizione con la forza. La protesta vuole promuovere un dibattito sulla tutela della sovranità e sui rischi di escalation bellica, invitando alla riflessione su soluzioni pacifiche e rispettose del diritto internazionale.

Il gruppo Stop Rearm Europe Cesena condanna la "gravissima escalation bellica prodotta dall'attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela". E per questo promuove una manifestazione che si terrà martedì 6 gennaio, alle ore 18, in Piazza del Popolo a Cesena."Si tratta di una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

manifestazione in piazza per l attacco in venezuela la democrazia non si impone con la forza

© Cesenatoday.it - Manifestazione in piazza per l'attacco in Venezuela: "La democrazia non si impone con la forza"

Leggi anche: Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione "contro l'aggressione imperialista degli Usa"

Leggi anche: Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa; Attacco Usa in Venezuela, manifestazione a Roma il 5 gennaio: «Diritto internazionale violato, stop alle guerre»; A Caracas manifestazione di piazza pro Maduro dopo attacco Usa; Attacco a Caracas, mobilitazioni nella capitale: “Giù le mani dal Venezuela”.

manifestazione piazza attacco venezuelaAttacco Usa in Venezuela. Sit in di protesta e manifestazioni di piazza - 30, una dimostrazione in piazza Barberini con l'adesione di ANPI Comitato Provinciale di Roma, Rete #No B ... rainews.it

manifestazione piazza attacco venezuelaAttacco USA al Venezuela, manifestazione a Firenze davanti al consolato degli Stati Uniti - Manifestazione a Firenze davanti al consolato Usa contro l’aggressione americana al Venezuela. gonews.it

manifestazione piazza attacco venezuelaAttacco al Venezuela, a Milano la protesta contro Trump e la gioia degli esuli - Presidio davanti al consolato Usa di Cgil Milano, Anpi e Arci per denunciare l'intervento militare americano. rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.