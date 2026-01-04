Manifestazione in piazza per l' attacco in Venezuela | La democrazia non si impone con la forza

In risposta all’attacco militare del governo Trump contro il Venezuela, Stop Rearm Europe Cesena organizza una manifestazione in piazza. L’evento sottolinea l’importanza del rispetto delle scelte democratiche e condanna ogni forma di imposizione con la forza. La protesta vuole promuovere un dibattito sulla tutela della sovranità e sui rischi di escalation bellica, invitando alla riflessione su soluzioni pacifiche e rispettose del diritto internazionale.

Il gruppo Stop Rearm Europe Cesena condanna la "gravissima escalation bellica prodotta dall'attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela". E per questo promuove una manifestazione che si terrà martedì 6 gennaio, alle ore 18, in Piazza del Popolo a Cesena.

Attacco USA al Venezuela, manifestazione a Firenze davanti al consolato degli Stati Uniti - Manifestazione a Firenze davanti al consolato Usa contro l’aggressione americana al Venezuela. gonews.it

Attacco al Venezuela, a Milano la protesta contro Trump e la gioia degli esuli - Presidio davanti al consolato Usa di Cgil Milano, Anpi e Arci per denunciare l'intervento militare americano. rainews.it

