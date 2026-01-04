Manifestazione in città per il Venezuela
Domenica 4 gennaio si terrà una manifestazione in città per esprimere solidarietà al popolo venezuelano e al governo bolivariano, in risposta alle politiche considerate imperialiste degli Stati Uniti. L’evento mira a promuovere un messaggio di sostegno e unità, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità del Venezuela. Un momento di riflessione e partecipazione per cittadini interessati a condividere questa posizione pubblicamente.
'Domenica 4 gennaio manifestazione contro l'imperialismo Usa. Solidarietà al popolo venezuelano e al governo bolivariano. Ore 17:30, concentramento in piazza Ognissanti'.Si legge così sul volantino che sta girando incessantemente da ore nelle chat e nei canali social di tanti gruppi fiorentini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
