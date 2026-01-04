Mangimi, BF investe e si allarga ancora . Comprata per 220 milioni la Fratelli Martini.

BF ha acquisito la Fratelli Martini per 220 milioni di euro, rafforzando la propria presenza nel settore agroalimentare italiano. La storica azienda di Longiano, attiva da oltre un secolo, rappresenta un importante punto di riferimento nella produzione di mangimi e prodotti alimentari. Questa operazione conferma l’impegno di BF nel consolidare il proprio ruolo e nel sostenere la crescita del comparto agroindustriale nazionale.

di Alberto Lazzarini Cambia proprietà la ‘Fratelli Martini’, storica società (oltre un secolo di vita) con sede a Longiano, sulla via Emilia, e protagonista assoluta della filiera agroalimentare italiana. Ad acquistarne le quote di maggioranza sarà infatti ‘BF International’, il gruppo (sede a Jolanda di Savoia nel Ferrarese) guidato da Federico Vecchioni. L’operazione – che sarà perfezionata entro maggio – sarà pari a 220 milioni ma la famiglia Martini continuerà a detenere una quota della società (attorno al 15%). F.lli Martini è una riconosciuta realtà produttiva e commerciale, attiva principalmente in tre aree di business: mangimistica, zootecnica e alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

