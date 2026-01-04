Manchester City-Chelsea in streaming gratis? La verità su dove vederla

Manchester City-Chelsea è uno degli incontri più attesi della stagione, ma è importante sapere che non esistono modalità legali per guardarla gratuitamente in streaming in Italia. In questa guida, chiariremo dove e come seguire il match nel rispetto delle normative vigenti, evitando rischi e pratiche illecite.

La domanda gira ovunque, soprattutto nei giorni dei big match. Manchester City-Chelsea è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ma è bene chiarirlo subito, senza giri di parole: non esiste un modo legale per vedere la partita in streaming gratis in Italia. Tutto il resto è fuffa, quando va bene; problemi seri, quando va male. City-Chelsea: perché non è disponibile gratis. La sfida dell' Premier League, valida per la 20ª giornata, si gioca domenica 4 gennaio alle 18:30 all' Etihad Stadium. In Italia i diritti televisivi sono esclusivi: nessuna emittente in chiaro, nessuna piattaforma free.

