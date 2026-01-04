A causa del maltempo, sono in corso nevicate fino a 900 metri su gran parte dell'Appennino umbro-marchigiano, con valichi innevati. Nelle prossime ore, la quota delle nevicate si abbasserà ulteriormente. Per gli appassionati di sport invernali, da domani e durante l’Epifania sarà possibile vivere giornate all’insegna della neve, con un manto consistente e gelato, ideale per sciare o fare ciaspolate.

Per gli amanti della neve, per sciare o fare una ciaspolata, già da domani - e per tutta l'Epifania - sarà possibile godersi un manto di neve corposo e gelato su gran parte dell'Appennino umbro-marchigiano, dato che dalle 13 di oggi sta nevicando fino a 900 metri con accumuli. Difficilmente i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Maltempo, nevicate in corso fino a 900 metri. Valichi innevati. Nelle prossime ore scende la quota "fiocchi"

Leggi anche: Arriva il "ciclone di Natale": nevicate fino a 300-500 metri di quota, le zone colpite

Leggi anche: Etna: colate laviche sovrapposte, il fronte più avanzato scende fino a quota 1.360 metri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Torna il maltempo sull'Abruzzo fino all'Epifania, con nevicate anche a quote più basse: le previsioni per i prossimi giorni; Inizio 2026 con freddo, piogge e neve. Epifania con ombrello e cappotti; Cronaca meteo. Natale con maltempo, piogge, vento e neve fino a quote basse. Situazione ed evoluzione prossime ore; Maltempo, il Veneto nella morsa del vento e della neve: imbiancate le Dolomiti, alberi caduti e acqua alta a Venezia.

Meteo, 23 dicembre con maltempo in molte regioni: durerà fino a Natale? - Un'intensa perturbazione ha investito l'Italia: nelle prossime ore porterà piogge praticamente ovunque, con neve anche abbondante in montagna. meteo.it