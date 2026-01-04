Maltempo nell’Orvietano | alberi caduti auto bloccate incidente in autostrada

Nel territorio dell’Orvietano, il maltempo ha causato diversi disagi, con alberi caduti, auto bloccate e un incidente in autostrada. I vigili del fuoco sono intervenuti numerose volte per gestire le situazioni di emergenza. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità monitorano le condizioni meteorologiche e intervengono per garantire la sicurezza dei cittadini.

Orvieto (Terni), 4 gennaio 2026 – Numerosi interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito il territorio dell'Orvietano. Il comando provinciale di Terni segnala un incidente in autostrada, diversi recuperi di autovetture - tra cui anche quello di un'ambulanza - e la rimozione di alberi caduti. Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata. L'ultimo in ordine di tempo è stato richiesto intorno alle 13 per la caduta di un albero in località Buinviaggio, che ha interrotto completamente la circolazione sulla strada che da Orvieto conduce in direzione Viterbo, poco prima del bivio per Torre San Severo-Porano.

