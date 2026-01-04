Maltempo e temperature giù il ponte della Befana con freddo e neve a bassa quota

Con l’arrivo del ponte della Befana, l’Italia si prepara a un periodo di maltempo caratterizzato da freddo e neve a bassa quota. Le previsioni indicano un calo significativo delle temperature a partire dalla prossima settimana, accompagnato da precipitazioni. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con attenzione le condizioni atmosferiche previste in questo periodo.

Il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. La Befana secondo le previsioni sarà con freddo e neve a bassa quota. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la decisa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

