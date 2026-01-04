Maltempo e temperature giù Befana con freddo e neve a bassa quota

Il maltempo e il calo delle temperature stanno interessando l’Italia, con precipitazioni diffuse e neve a bassa quota. Le condizioni climatiche avverse sono previste in peggioramento dalla prossima settimana, accompagnate da freddo intenso. Questa situazione meteorologica influisce sulle attività quotidiane e sulla sicurezza, richiedendo attenzione e adeguate precauzioni per affrontare le eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche.

Meteo: verso la Befana con pesante Maltempo. Gli aggiornamenti - VERSO LA BEFANA CON PESANTE MALTEMPO A partire indicativamente da Giovedì 2 Gennaio e per i giorni successivi (almeno fino a Domenica 5 Gennaio ), l'Italia sarà investita da una fase di pesante maltem ... ilmeteo.it

Previsto un ulteriore calo delle temperature, con conseguente maltempo di stampo invernale anche su parte della Romagna - facebook.com facebook

