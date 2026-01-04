Maltempo e temperature giù Befana con freddo e neve a bassa quota
Il maltempo e il calo delle temperature stanno interessando l’Italia, con precipitazioni diffuse e neve a bassa quota. Le condizioni climatiche avverse sono previste in peggioramento dalla prossima settimana, accompagnate da freddo intenso. Questa situazione meteorologica influisce sulle attività quotidiane e sulla sicurezza, richiedendo attenzione e adeguate precauzioni per affrontare le eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche.
(Adnkronos) – Il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. La Befana secondo le previsioni sarà con freddo e neve a bassa quota. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la decisa svolta attesa nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di correnti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo su otto regioni e scuole chiuse: aria gelida dalla Groenlandia, temperature giù e neve a bassa quota
Leggi anche: Vortice in azione tra giovedì e venerdì con maltempo, freddo e neve a bassa quota
Domenica arriva una prima perturbazione; Befana con freddo e neve a bassa quota, il punto di Gussoni - Il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. ilmeteo.it
Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: la Befana porta (forse) la neve in Toscana a bassa quota - Il nuovo anno si è aperto con una fase più instabile. lanazione.it
Meteo: verso la Befana con pesante Maltempo. Gli aggiornamenti - VERSO LA BEFANA CON PESANTE MALTEMPO A partire indicativamente da Giovedì 2 Gennaio e per i giorni successivi (almeno fino a Domenica 5 Gennaio ), l'Italia sarà investita da una fase di pesante maltem ... ilmeteo.it
Previsto un ulteriore calo delle temperature, con conseguente maltempo di stampo invernale anche su parte della Romagna - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.