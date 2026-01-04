Maltempo Befana con freddo e neve a bassa quota

L’Italia si prepara a fronteggiare un nuovo episodio di maltempo, con precipitazioni e un calo delle temperature previsto a partire dalla prossima settimana. La presenza di neve a bassa quota e le condizioni meteorologiche avverse richiedono attenzione e precauzione. È importante monitorare gli aggiornamenti delle previsioni per garantire sicurezza e prepararsi adeguatamente alle eventuali conseguenze di questa ondata di maltempo.

Il maltempo torna a bussare alle porte dell'Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. Mattia Gussoni, meteorologo ilmeteo.it, conferma la decisa svolta attesa nei prossimi giorni a causa dell'arrivo di correnti via via più fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa. Una prima perturbazione è attesa già nella giornata di domenica 4 gennaio, con piogge battenti sulle regioni centrali e nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1400-1500 metri, localmente anche a quote inferiori sull'Appennino umbro-marchigiano.

