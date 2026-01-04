Malore mentre è in motoslitta | morto nel Bellunese

Durante una discesa in motoslitta dal Rifugio di Auronzo di Cadore verso Misurina, un uomo ha subito un malore improvviso, che purtroppo si è rivelato fatale. L'incidente si è verificato nel territorio del Bellunese, evidenziando ancora una volta l'importanza di attenzione e precauzioni durante attività in ambienti montani. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un uomo è morto colto da malore nel corso di una discesa in motoslitta dal Rifugio di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, verso Misurina. Verso le 19.15 la Centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico Veneto è stata allertata dall’amico che era con lui. Una volta arrivati all’altezza del secondo tornante, l’uomo alla guida del mezzo si era fermato perché all’improvviso il compagno, che stava dietro di lui, era caduto a terra. Resosi conto della gravità della situazione, ha lanciato l’allarme e iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto sono sopraggiunti l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e una squadra del Soccorso alpino di Auronzo, avvicinatasi in fuoristrada e poi con il quad. 🔗 Leggi su Lapresse.it

