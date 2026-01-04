Malore improvviso per Loredana Lecciso | salta l’ospitata a Domenica In

Loredana Lecciso ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione a Domenica In a causa di un improvviso malore avvenuto a Milano. La vicenda, che si è svolta presso la Stazione Centrale, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ecco cosa è successo realmente e quali sono le ultime novità sulla sua condizione.

Loredana Lecciso salta Domenica In per un malore a Milano: il racconto choc e l’intervento della Polfer Cosa è successo davvero a Loredana Lecciso? La verità arriva direttamente dal cuore della Stazione Centrale di Milano. Era pronta a salire sul treno per Roma, direzione Domenica In, dove l’attendeva il pubblico insieme ad Al Bano. Ma qualcosa è andato storto. Un malore improvviso, un attimo di smarrimento, e tutto cambia. Loredana si accascia, spaesata tra la folla. Ma non resta sola. In pochi secondi, la Polfer è accanto a lei. Intervengono, la assistono, la tranquillizzano. Nessuna corsa in ospedale, per fortuna. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

