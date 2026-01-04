Malfatti | ‘La cattura di Maduro non è improvvisata occhio a Cuba Colombia e Guyana’

Il trasferimento di Nicolás Maduro a New York, con l'accusa di narco-terrorismo, rappresenta una svolta nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'America Latina. Secondo Malfatti, questa operazione non è stata improvvisata e potrebbe avere ripercussioni anche su Cuba, Colombia e Guyana. L'evento sottolinea l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi politici e diplomatici nella regione, caratterizzata da tensioni e complessità crescenti.

L’agenzia selezionerà attentamente gli acquirenti prima delle visite Sì, Immobiliare Malfatti si impegna a selezionare solo acquirenti seri e qualificati prima di organizzare qualsiasi visita. Verifichiamo la loro disponibilità finanziaria e il loro reale interesse - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.