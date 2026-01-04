Malfatti | ‘La cattura di Maduro non è improvvisata occhio a Cuba Colombia e Guyana’

Da periodicodaily.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento di Nicolás Maduro a New York, con l'accusa di narco-terrorismo, rappresenta una svolta nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'America Latina. Secondo Malfatti, questa operazione non è stata improvvisata e potrebbe avere ripercussioni anche su Cuba, Colombia e Guyana. L'evento sottolinea l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi politici e diplomatici nella regione, caratterizzata da tensioni e complessità crescenti.

(Adnkronos) – Il blitz con cui gli Stati Uniti hanno portato il presidente venezuelano a New York per processarlo per narco-terrorismo apre una nuova nei rapporti tra Washington e l’America Latina. Un’operazione che solleva interrogativi giuridici, ma soprattutto politici e strategici: dalla legittimità dell’uso extraterritoriale della giustizia Usa fino al messaggio lanciato agli altri governi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: I venezuelani in Cile e in Colombia festeggiano la cattura di Maduro da parte degli Usa

Leggi anche: Gli Stati Uniti catturano Nicolás Maduro: caos politico in Venezuela, Trump avverte Cuba e Colombia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

malfatti 8216la cattura maduroMalfatti: 'La cattura di Maduro non è improvvisata, occhio a Cuba, Colombia e Guyana' - L'ex ambasciatore ed esperto di America Latina all'Adnkronos: complicità del regime, ritorno della dottrina Monroe ed effetti nella regione ... adnkronos.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.